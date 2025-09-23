اجتماع أمني في «مطار معيتيقة» لبحث رفع كفاءة الإجراءات

عُقِد بمقر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماع أمني برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، محمود سعيد، مع الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة بمنفذ مطار معيتيقة الدولي، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير مكتب الوكيل.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين مختلف الأجهزة العاملة بالمنفذ، بما يضمن تنظيم سير العمل وتعزيز الإجراءات الأمنية، بهدف تفعيل هذا المرفق الحيوي والارتقاء بمستوى الأداء الأمني فيه.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في دعم المنافذ الحيوية ومتابعة إجراءاتها الأمنية، بما يحقق أعلى مستويات الانضباط والسلامة للمواطنين والمسافرين.