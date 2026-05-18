بنغازي.. اجتماع أمني لمناقشة «مكافحة التهريب» بالمناطق الحدودية

بحث اجتماع أمني عُقد في مقر مركز إيواء بنغازي الكبرى سير العمل الأمني وسبل تعزيز التنسيق بين الإدارات والفروع الأمنية، بمشاركة رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، ومدير إدارة الدوريات الصحراوية اللواء عزالدين بوشاح، ومدير فروع جهاز المنطقة الوسطى والجنوب الشرقي العقيد محمد علي الفضيل.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بالأوضاع الأمنية في المناطق الصحراوية، مع التركيز على تطوير التعاون الميداني ورفع مستوى الجاهزية لتأمين المسالك الصحراوية ومتابعتها، بما يدعم قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التحديات الميدانية المختلفة.

كما تناول اللقاء آليات مكافحة التهريب والتصدي للظواهر السلبية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وسط تأكيد أهمية تكامل الجهود بين مختلف الوحدات الأمنية وتعزيز تبادل المعلومات بصورة مستمرة لدعم الاستقرار وفرض الأمن.

وأكد رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي أهمية تكثيف العمل الميداني وتعزيز التنسيق المشترك بين الإدارات والفروع، بما يسهم في إحكام السيطرة على المنافذ والمسالك الصحراوية وحماية الأمن العام وسلامة المواطنين.

وشدد المشاركون على ضرورة مواصلة تطوير الأداء الأمني في المناطق الصحراوية، في ظل التحديات المرتبطة بحركة التهريب والتنقل غير القانوني عبر المسالك المفتوحة، إلى جانب أهمية دعم الانتشار الأمني ورفع كفاءة المتابعة الميدانية.

وتواجه المناطق الصحراوية في ليبيا تحديات أمنية متواصلة نتيجة اتساع رقعتها الجغرافية وتشعب المسالك المستخدمة في عمليات التهريب والتنقل غير المشروع، ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لتعزيز الرقابة على المنافذ والمسارات الصحراوية.

وتعمل الأجهزة الأمنية الليبية خلال الفترة الأخيرة على رفع مستوى التنسيق بين الوحدات العاملة في مختلف المناطق، خاصة في الجنوب والمناطق الحدودية، ضمن خطط تستهدف دعم الاستقرار وتعزيز السيطرة الأمنية.