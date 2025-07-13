اجتماع أمني لبحث ترتيبات افتتاح القنصلية المصرية في طرابلس

عقد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء حسن الشريف، اجتماعًا مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، وذلك بمقر الإدارة في العاصمة طرابلس.

وبحث الجانبان الترتيبات الأمنية المتعلقة بإعادة افتتاح القنصلية العامة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، وناقشا آليات تنسيق الجهود المشتركة لتأمين مقار البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية اللازمة لضمان سير عملها بأمان واستقرار.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام وزارة الداخلية بتعزيز أمن العاصمة وتهيئة بيئة آمنة لعمل البعثات الدبلوماسية، في ظل مساعٍ متواصلة لدعم العلاقات الليبية المصرية وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين.