اجتماع أمني لمناقشة الاستعدادات لتأمين انتخابات «بلدية طرابلس الكبرى»

عقد مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، اللواء رمضان برباش، صباح اليوم، اجتماعًا أمنيًا بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون العامة، اللواء محمد زرتي، وضباط مكاتب وأقسام المديرية، ومراكز الشرطة، وقوة المهام الخاصة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط والإجراءات الميدانية المتعلقة بتأمين الانتخابات البلدية لبلدية طرابلس الكبرى المقرر إجراؤها يوم السبت 16 أغسطس 2025، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد المجتمعون على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتأمين مراكز الاقتراع وحركة المواطنين والمواد الانتخابية، لضمان نجاح العملية الانتخابية وفق المعايير الأمنية المعتمدة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار استعدادات مديرية الأمن بطرابلس لتأمين الانتخابات البلدية، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بهدف ضمان حماية المواطنين والعاملين بالعملية الانتخابية، وتعزيز نزاهة وسلامة الاستحقاق الديمقراطي في العاصمة.