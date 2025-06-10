اجتماع أمني لمناقشة التحديات بقسم شرطة النجدة في الجفارة

عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعاً لمنتسبي قسم شرطة النجدة بمديرية أمن الجفارة، بحضور مدير الأمن اللواء عبد الناصر الطيف، ورئيس وأعضاء فرع الأمن القومي بالجفارة، ورئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص، ورئيس قسم شرطة النجدة، ورئيس مكتب شؤون الخدمة، ومدير مكتب مدير الأمن.

وشمل الجمع تنفيذ مراسم التمام والتفتيش على الأعضاء، والاطلاع على مدى التزامهم بتنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم. كما تم الوقوف على أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الأعضاء، ومناقشة السبل الكفيلة بتذليلها، ووضع حلول عاجلة تساهم في تحسين الأداء الأمني وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وشدد مدير الأمن خلال الاجتماع على ضرورة بذل أقصى الجهود للحفاظ على الأمن، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية في أداء المهام، بما يعزز ثقة المواطن ويعكس هيبة المؤسسة الأمنية.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين فرع الأمن القومي بالجفارة وكافة مكونات المديرية، خدمة للمصلحة العامة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.