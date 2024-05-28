اجتماع أمني ليبي أوروبي يناقش تأمين الحدود ومكافحة الجريمة

عقد بمقر إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، اجتماع بين مكونات وزارة الداخلية المعنية بالتعاون مع بعثة الإتحاد الأوروبي للدعم، وفد رفيع المستوى من مفوضية الإتحاد الأوروبي.

ترأس الإجتماع عن الجانب الليبي، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، لواء، نور الدين أبو بكر أبو جريدة، وحضره ممثلون عن أجهزة، الأمن الداخلي – المباحث الجنائية – مكافحة المخدرات والمؤثرة العقلية – حرس الحدود ، الإدارة العامة للتدريب وإدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، و مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

وناقش المجتمعون سبل دعم التعاون لدعم القدرات الأمنية الليبية، في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.