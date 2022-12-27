اجتماع أمني موسع بالعزيزية لمناقشة الأوضاع الأمنية

عُقد اليوم الثلاثاء بصالة الاجتماعات بديوان بلدية العزيزية، اجتماع أمني موسع برئاسة مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف، وبحضور أمر الكتيبة 55 عقيد عادل كريم، ورؤساء فروع المكونات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والحرس البلدى وعمداء بلديات الجفارة.

واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية داخل منطقة الجفارة ومناقشة التعاون والتنسيق الأمني بين مختلف المكونات الأمنية والعسكرية داخل المنطقة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة تنفيذ الخطة الأمنية رقم 15 الصادرة عن مدير أمن الجفارة، والبدء في العمل الفعلي لتنفيذها.