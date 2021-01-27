اجتماع أمني موسع بمدينة زوارة

عُقد بمدينة زوارة، اجتماع أمني موسع، ضم كل من مدير أمن زوارة عميد عماد الدين عبزة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة، ورئيس جهاز المباحث الجنائية عميد دكتور أسامة عويدان، ونائب رئيس هيئة السلامة الوطنية عميد أمحمد مختار، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد دكتور فتحي عون، ومدير إلا دارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي، بجانب حضور عميد بلدية زواره المكلف ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والحكماء ومدراء الإدارات والأجهزة والمكاتب الأمنية بالمدينة.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، بشأن التواصل مع أعيان ووجهاء مدينة زوارة وأجهزتها الأمنية.

ونوقش خلال الاجتماع أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل بمدينة زوارة خاصة بأن موقع المدينة يعتبر ذات أهمية على الصعيد الأمني.

وعلى هامش الاجتماع قام المشاركين بالاجتماع بزيارة ميدانية لعدة مواقع أمنية بالمدينة أبرزها مركز تدريب الشرطة، ومقر الدعم المركزي، وقسم البحث الجنائي التابع لمديرية الأمن، كما تم زيارة مكتب المباحث الجنائية، ومكتب جوازات زوارة ولمطار زوارة الدولي، ولعدد من المرافق الأمنية والخدمية بالمدينة.