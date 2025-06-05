اجتماع أمني موسع في الجفارة لمناقشة خطة تأمين عيد الأضحى

عقد مدير أمن الجفارة، لواء عبدالناصر الطيف، صباح اليوم الخميس اجتماعًا أمنيًا موسعًا بحضور مساعد المدير للشؤون الأمنية، ورؤساء الأقسام والمراكز والوحدات التابعة للمديرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهوزية الأمنية خلال عيد الأضحى المبارك.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لضمان سلامة المواطنين وتأمين أجواء العيد في مناطق الاختصاص، خاصة مع تزايد الحركة في الأسواق والمناطق العامة خلال هذه المناسبة الدينية الهامة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة جاهزية جميع الوحدات الأمنية، مع التشديد على تواجد رؤساء الأقسام والدوائر طوال فترة العطلة الرسمية، لمتابعة سير العمل وضمان التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والعسكرية ذات الصلة، ويهدف هذا التنسيق إلى المحافظة على الأمن والاستقرار، والتصدي لأي طارئ قد يؤثر على سلامة المواطنين وأمن المجتمع.

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، حرصها على توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين خلال عيد الأضحى، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن العام.