اجتماع أمني موسع في الجفارة وتاجوراء والقبض على 3 متهمين بجريمة قتل

عُقد اليوم الخميس، اجتماع أمني موسّع بديوان مديرية أمن الجفارة في منطقة السهلة، برئاسة مدير الأمن، لواء عبد الناصر الطيف، وبحضور عدد من القيادات الأمنية ورؤساء الأقسام ومراكز الشرطة التابعة للمديرية.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في منطقة السهلة، واستعرض سير العمل الأمني والدوريات الميدانية، مع التركيز على تكثيف التواجد الأمني وفقاً للتعليمات الصادرة.

وأكد الاجتماع ضرورة دعم الوحدات الأمنية العاملة في المنطقة عبر تعزيزها بالعنصر البشري والآليات اللازمة لضمان فرض سيادة القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار العام.

وعقب الاجتماع، توجه مدير الأمن والقيادات الحاضرة لتقديم واجب العزاء إلى أسر الضحايا، مشدداً على تعليمات تكثيف انتشار العناصر الأمنية، ودعا أهالي السهلة إلى التعاون الكامل مع رجال الأمن والشرطة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

اجتماع أمني موسّع في ديوان مديرية أمن تاجوراء لمناقشة تنظيم العمالة الوافدة

عُقد بصالة الاجتماعات في ديوان مديرية أمن تاجوراء اجتماع أمني موسّع ترأسه مدير الأمن، لواء محمد دخيل، بحضور مساعده للشؤون الأمنية، وعدد من ممثلي الأجهزة والوحدات الأمنية، منها إدارة العمليات، جهاز الأمن القومي (فرع شرق طرابلس)، جهاز مباحث الجوازات (فرع تاجوراء)، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (شرق طرابلس)، جهاز الأمن الداخلي (مكتب تاجوراء)، وجهاز الحرس البلدي (فرع تاجوراء).

وشارك في الاجتماع أيضاً ممثلون عن المجلس البلدي تاجوراء وعدد من مخاتير المحلات بالبلدية.

ناقش الاجتماع وضع آلية دقيقة وفعّالة لحصر العمالة الوافدة داخل نطاق بلدية تاجوراء، بهدف تنظيم أوضاعهم وضمان التزامهم بالضوابط القانونية والإجراءات الأمنية المعمول بها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن داخل المنطقة.

المباحث الجنائية تُطيح بثلاثة متهمين في جريمة قتل المواطن خالد كجمان بدافع السرقة

تمكنت إدارة التحري والاستدلالات بجهاز المباحث الجنائية من كشف ملابسات جريمة قتل مروعة راح ضحيتها المواطن خالد عبدالسلام كجمان، حيث أُلقي القبض على ثلاثة متهمين يحملون الجنسية النيجرية تورطوا في الجريمة بدافع السرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد إلى الجهات الأمنية بشأن العثور على جثة ملقاة على الطريق الرئيسي في منطقة وادي الربيع، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الضحية تعرض لعدة طعنات بسلاح أبيض من قبل مجهولين.

وفور تلقي البلاغ، باشرت فرق التحري أعمالها، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن تحديد هوية أحد الجناة ويدعى علي، والذي تم رصده وهو يقود مركبة المجني عليه بعد أن استولى عليها.

وبعد ضبطه والتحقيق معه، أقرّ بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع شخصين آخرين يحملان الجنسية ذاتها، وهما أبوالقاسم وأبوبكر، اللذان جرى تحديد مكان وجودهما وضبطهما في وقت لاحق.

وخلال الاستدلالات، اعترف المتهمون الثلاثة بتفاصيل الجريمة، موضحين أنهم أقدموا على قتل المجني عليه طعناً بسكين بقصد سرقة سيارته.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.