اجتماع أمني موسع في الجفرة

خصص اجتماع أمني موسع عقد بمديرية أمن الجفرة أمس الأربعاء، لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل، ومدى تأثيرها على أداء مراكز الشرطة بمناطق البلدية.

وبحث المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة المراكز والأقسام والوحدات لتذليل التحديات والتعامل بفعالية مع المشاكل المطروحة، وتطوير وتحسين آليات العمل لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في مدن بلدية الجفرة.

وأشار مدير أمن الجفرة إلى الجهود المبذولة في تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين جميع المدن الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمديرية، لافتا إلى أهمية الدور الحيوي لكل ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة لضمان أمن المواطنين بكافة مناطق الجفرة.

ضم الاجتماع مدير أمن الجفرة اللواء “توفيق شعبان” ومساعديه ورؤساء المراكز والأقسام والوحدات التابعة للمديرية في كل من “هون وودان وسوكنة والفقهاء وزلة”.