اجتماع أمني موسع في طرابلس لتأمين مباراة بكأس «الاتحاد الإفريقي»

عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة ظهر اليوم اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة الخطة الشاملة لتأمين المباراة المرتقبة بين نادي الاتحاد والنادي المصري ضمن منافسات كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة على ملعب طرابلس الدولي بحضور الجمهور.

وشارك في الاجتماع مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ورئيس مكتب العلاقات العامة بالمديرية، إضافة إلى رؤساء ومندوبين عن عدد من الإدارات والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

واستعرض الحضور تفاصيل خطة التأمين الميدانية وآليات التنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان انسيابية الحركة داخل الملعب ومحيطه، وتأمين الجماهير والبعثات الرياضية والطرق المؤدية إلى موقع الحدث.

وأكد اللواء وهيبة على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الوحدات الأمنية لتنفيذ الخطة بدقة، بما يضمن إقامة المباراة في أجواء يسودها الأمن والانضباط، مشيرًا إلى أن نجاح مثل هذه الفعاليات يعكس جاهزية وقدرة الأجهزة الأمنية في العاصمة على تأمين الأحداث الرياضية الكبرى.