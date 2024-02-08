اجتماع أمني موسع لمناقشة خطة تأمين احتفالات ذكرى 17 فبراير

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات رئيس اللجنة الفرعية الأمنية وعضو اللجنة العليا المشكلة لواء بشير أبوالقاسم الأمين، اليوم الخميس، اجتماعاً أمنياً موسعاً، بديوان الوزارة في طرابلس.

ويأتي الاجتماع إعداد الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير، والإشراف على تنفيذها.

وشارك فى الاجتماع مندوبي عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، ومن بينها جهاز دعم الاستقرار، ومدير أمن طرابلس وبعض الأجهزة و الإدارات الأمنية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية.

هذا وأكد الجميع على التعاون والاستعداد التام لتأمين هذه المناسبة، بحسب ما نقل مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.