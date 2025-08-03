اجتماع أمني موسّع في تاجوراء لبحث خطة تأمين المصائف

عُقِد صباح اليوم الأحد، اجتماع أمني موسّع بديوان مديرية أمن تاجوراء، ترأسه مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية المختلفة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي لبلديتي تاجوراء والقره بوللي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المواطنين ومرتادي المصائف خلال الموسم الصيفي، عبر حصر مواقع المصائف العاملة وتحديد أوضاعها القانونية، وتنظيم عملها من خلال آلية تشغيل واضحة وضوابط معتمدة.

وأكد الحضور على ضرورة التنسيق مع هيئة السلامة الوطنية لتوفير فرق متخصصة في المساعدة والإنقاذ البحري، إضافة إلى تخصيص نقاط للإسعافات الأولية، وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يضمن تهيئة بيئة آمنة ومناسبة للزوار.

كما شدد الاجتماع على أهمية وضع علامات إرشادية تسهم في تنظيم الحركة وتحديد مناطق السباحة الآمنة، حفاظًا على السلامة العامة وضمانًا للنظام في هذه المواقع الحيوية.