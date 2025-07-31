اجتماع أمني موسّع في طرابلس لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الانضباط

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا موسعًا بحضور مساعده للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، ورئيس قسم شؤون المراكز اللواء علي سحبون، ورئيس مكتب العلاقات العامة العميد موسى غنية، بالإضافة إلى رؤساء مراكز الشرطة التابعة للمديرية.

وناقش الاجتماع عدة محاور هامة شملت تعزيز مستوى الضبط والربط داخل مراكز الشرطة، متابعة البلاغات الهامة والخطيرة والتعامل معها بسرعة وفعالية، بالإضافة إلى التأكيد على الإدخال اليومي والدقيق للمحاضر ضمن المنظومة الرقمية الأمنية.

كما تم الاتفاق على وضع خطة أمنية موحدة لمواجهة ظاهرة سرقة السيارات والحد من انتشارها داخل نطاق المدينة.

وشدّد مدير الأمن على ضرورة رفع وتيرة العمل الميداني، وتعزيز التنسيق المستمر بين المراكز، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.