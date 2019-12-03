اجتماع أمني مُوسع لمديريات أمن المنطقة الغربية

عُقِد الثلاثاء، اجتماع أمني موسع، بمديرية أمن الزاوية، ضم مدير أمن الزاوية، ومدير أمن جنزور، ومدير عام إدارة شؤون المرور والتراخيص، ورؤساء أقسام المرور والترخيص بالمنطقة الغربية.

وأوضحت وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن الزاوية، أن الاجتماع يأتي من أجل القضاء على مشاكل المرور بالطرقات العامة وإيجاد السبل الكفيلة لحلها وذلك بالتنسيق بين أقسام المرور بمديريات أمن المنطقة الغربية.

وناقش الاجتماع كل المشاكل والعراقيل التي تواجه رجل المرور على الطرقات العامة، حيث تقرر تسيير دوريات متحركة تكون مهامها تنظيم الحركة المرورية على الطريق العام والحد من الحوادث المرورية بحيث تكون تمركزاتها بالمناطق الساحلية، وتبدأ من جنزور شرقا إلى راس إجدير غرباً.

هذا واتفق المجتمعون على أن يكون الاجتماع الثاني بمديرية أمن جنزور من أجل مناقشة إصدار الرخص الإلكترونية، وربط منظومات السيارات مع أقسام المرور ومعالجة لوحات المركبات الألية وتوحيدها، وتعديل بعض فقرات قانون المرور بما يتماشى مع الظروف الحالية.