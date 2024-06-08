اجتماع استثنائي في اسطنبول لمناقشة الحرب على غزة

عقد مجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية(D-8)، اجتماع استثنائي في اسطنبول، لمناقشة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وجاء في البيان: “إن جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل، ويجب ممارسة ضغط دولي على “إسرائيل” وعزلها لوقف جرائمها في غزة وإدخال المساعدات، وسيأتي يوم ستحاكم فيه “إسرائيل” وقادتها على جرائمهم في حق الفلسطينيين”.

وأضاف البيان: “فلسطين ستصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وندعو الدول الأخرى إلى الاعتراف بدولة فلسطين”.

وتابع البيان: “نعلن مرة أخرى في اسطنبول (دول الثماني) للعالم أجمع، أننا لا نستطيع أن نبقى صامتين في وجه القمع الإسرائيلي في غزة”، مضيفا: “إن أولئك الذين يعارضون الاحتلال في أوكرانيا، يقولون إن مقاومة الاحتلال في فلسطين جريمة”.

وجاء في البيان أيضا: “لن نترك إخواننا الفلسطينيين لوحدهم، وسنستنفر كلّ إمكانياتنا، من أجل تحقيق وقف عاجل ودائم لإطلاق النار في غزة، ومن أجل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ونحن في مجموعة D-8 متفقون ومصمّمون على التعاون في دعم فلسطين، وألا يقتصر تعاوننا على الجانب الاقتصادي”.

وتابع بيان المجلس: “لا ننتظر حلاً من أحد، بل نجتمع ونتشاور ونجد طريقاً لتحقيق أهدافنا والوصول إلى حلول، والخطوات المشتركة التي اتخذناها في (الإعلان المشترك) خلال الاجتماع، ستزيد من الضغوط على إسرائيل، وسيسهم من دعم إخواننا الفلسطينيين بتحقيق حرّيتهم”.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال خلال الاجتماع، إن “ألاعيب الحكومة الإسرائيلية في إفشال أية صفقة واستمرار الحرب في غزة باتت مكلفة لمن يدعمونها”.

يذكر أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، تضم كلا من: تركيا، ومصر، ونيجيريا، وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وبنغلاديش، وتأسست المجموعة، في تركيا عام 1997، وتهدف إلى (تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية) بين الدول الأعضاء، إلا أنها (لأول مرة) تعقد اجتماعا لبحث قضية سياسية مثل القضية الفلسطينية.