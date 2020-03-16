اجتماع استثنائي لمجلس وزراء «الوفاق»

ناقش المجلس آلية توفير السلع الأساسية للمواطن. [المجلس الرئاسي]

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح الاثنين، الاجتماع الاستثنائي الثاني لمجلس الوزراء للعام الجاري، بحضور نواب وأعضاء المجلس ووزراء الحكومة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن السراج استعرض في بداية الجلسة آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث اتفق المجلس على تشكيل لجان على مستوى وكلاء الوزارات تتولى متابعة الجوانب الاقتصادية الاستثنائية المرتبطة بانتشار هذا الوباء، وتتابع أوضاع الليبيين العالقين بالخارج والإجراءات المتخذة من قِبل وزارة الخارجية لتأمين الإقامة والإعاشة لهم لحين رجوعهم إلى أرض الوطن.

كما ستتابع اللجان الإجراءات العلاجية والوقائية في الداخل والتدابير المتخذة من قِبل وزارة الصحة لمواجهة هذا الوباء.

من ناحية أخرى ناقش المجلس آلية توفير السلع الأساسية للمواطن إلى جانب الإجراءات المتعلقة باستيرادها من الخارج.

كما تم التطرق إلى موضوع تكدس القمامة وتخصيص المبالغ اللازمة لمعالجتها.

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