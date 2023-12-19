اجتماع افتراضي لمنسقي التوعية تحضيرا للانتخابات البلدية

في إطار الاستعدادات لانتخاب المجالس البلدية المقرر إقامتها مطلع العام القادم، اجتمع مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخاباتخالد الموسي، ورئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، صباح اليوم، بمنسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارات الانتخابية.

وذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها على فيسبوك، أن النقاش دار حول خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية.

ويبلغ عدد منسقي التوعية والتواصل 25 منسقا.

و جرى الاجتماع عبر تطبيق زوم بحضور ممثلي المنظمة الدولية للنظم الانتخابية أيفس.