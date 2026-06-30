اجتماع اقتصادي موسع لـ«تمويل مشاريع» الجنوب الليبي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، صباح اليوم الثلاثاء 2026/06/30، في مكتبه، نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس سالم الزادمة، بحضور وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني، ومدير إدارة الاستثمار الدكتور علي رحومة.



بحث اللقاء آليات توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية والخدمية المستهدفة في مختلف مناطق الجنوب الليبي، عبر تأمين الموارد المالية الضرورية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ويسهم في معالجة التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات التنموية، أبرزها مشاريع البنية التحتية، وشبكات الطرق والمواصلات، إضافة إلى دعم القطاعين الصحي والتعليمي، وتأهيل المؤسسات التعليمية ورفع كفاءتها، إلى جانب استكمال الإجراءات المالية المطلوبة بما يضمن تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وترجمة الخطط والبرامج الحكومية إلى مشروعات ملموسة تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأكد وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني على أهمية تكاتف الجهود ومشاركة جميع الجهات للنهوض بقطاع الإسكان في البلاد، ووضع آلية واضحة لمساهمة المصارف التجارية الخاضعة لسلطة الدولة في تحريك عجلة الاقتصاد ودعم مشاريع التطوير العمراني، بما يسهم في معالجة الأحياء المتدهورة عمرانياً وتحقيق تنمية مستدامة وفق خطوات مدروسة وثابتة.

كما استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي عيسى، بمكتبه اليوم الثلاثاء 2026/06/30، عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة توحيد مصرف ليبيا المركزي السيد الهادي الصغير.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطة التشريعية ومصرف ليبيا المركزي، بهدف دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية بما يحقق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بعمل المصرف المركزي.

الزادمة يبحث مع وزير الصحة معالجة المختنقات الطبية وتعزيز الخدمات الصحية في الجنوب الليبي



بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب المهندس سالم الزادمة، مع وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، جملةً من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي في المنطقة الجنوبية، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة المختنقات الطبية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المرافق الصحية في مدن ومناطق الجنوب، حيث جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وعلى رأسها الأمصال المضادة للدغات العقارب، بما يضمن سرعة الاستجابة للاحتياجات الصحية الملحة في المنطقة الجنوبية.

كما ناقش الجانبان سبل دعم المستشفيات والمراكز الصحية من خلال معالجة النقص في الكوادر الطبية، وتوفير الأطباء والعناصر الطبية المساعدة بشكل عاجل، إلى جانب بحث آليات تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي عبر صيانة وتأهيل المرافق الطبية ورفع كفاءة عدد من المراكز الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل الاجتماع أيضاً مناقشة تعزيز قدرات خدمات الطوارئ والإسعاف، من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية اللازمة، وفي مقدمتها سيارات الإسعاف، ودعم جهود مركز دعم الطب والطوارئ بالمنطقة الجنوبية، بما يعزز جاهزيته للتعامل مع الحالات الطارئة والأزمات الصحية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب المهندس سالم الزادمة، في ختام اللقاء، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الجنوب، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتخفيف معاناة المواطنين، بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة في مناطقهم.