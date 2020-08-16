اجتماع الرئاسي بعميد الزنتان لمناقشة احتياجات البلدية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني.

وعبر العميد عن دعم بلدية الزنتان لحكومة الوفاق الوطني وعن كامل التقدير لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي الوطني، بأن الاجتماع بحث مجمل الأوضاع في الزنتان.

كما تم بحث مطالب عرضها العميد تتعلق باحتياجات البلدية، وسُبل حلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق الخدمية.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته لحل مشاكل البلدية واستيفاء عدد من الاحتياجات بقدر الإمكانيات المتاحة.