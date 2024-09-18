اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بالحرب على غزة

انطلق، اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الأردنية عمان، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها التنسيقي التحرك العربي الإسلامي المشترك خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في نيويورك الشهر الحالي.

جاء ذلك في إطار جهود اللجنة لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف، وإنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، ووقف التصعيد الإقليمي.