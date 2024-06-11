اجتماع المنفي والكوني والدبيبة لمناقشة الملفات الأمنية وحماية الحدود

عقد ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع ضمّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، باعتبارهما القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ـ وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة.

وحسب منشور الحكومة على صفحتها الرسمية، خصص الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الأمنية، والأوضاع في منطقة الساحل الغربي، والتطور في إعداد البناء التنظيمي للمؤسسة العسكرية، وتوحيد الجهود لحماية الحدود والقضاء على أعمال التهريب والهجرة غير النظامية، وتعاون وزارة الدفاع مع الجهات ذات العلاقة في هذا الملف.