اجتماع بإدارة مطار طرابلس العالمي لمناقشة عدة مواضيع

عُقِد اليوم الثلاثاء، اجتماع بإدارة مطار طرابلس العالمي، ضم كل من مدير عام المطار، ومدير إدارة المشاريع الهندسية بمصلحة المطارات، ومدير إدارة التجهيزات الفنية بالمصلحة.

وحضر الاجتماع أيضاً، أعضاء اللجان الفنية المشكلة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمطار وحصر المشاريع المتعاقد عليها لاستئناف تنفيذها وعودة تسليم مواقع العمل للشركات المنفذة.

وأفادت مصلحة المطارات في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التقارير المعدة من قِبل اللجان الفنية ومقارنتها بالعقود المبرمة مع طرف مصلحة المطارت ودراسة إمكانية الاستمرار في تنفيذها في حال الجدوى من ذلك وتحديد الأعمال الإضافية المطلوب تنفيذها وتقدير التكلفة الكلية اللازمة لذلك.

وتم الاتفاق أثناء الاجتماع على إعداد مجالات أعمال جديدة للمشاريع التي تضررت بنسبة تفوق 90% ليتم إبرام عقود جديدة لتنفيذها.