اجتماع ببلدية طرابلس لبحث الاختناقات المرورية

عُقد بديوان بلدية طرابلس المركز، اجتماعاً لبحث السبل الكفيلة لحل الاختناقات المرورية بمنطقة الظهرة في طرابلس، ووضع الحلول العاجلة لها باعتبارها منطقة حيوية.

ويأتي ذلك نتيجة للاختناقات المرورية وما يترتب عليها من ازدحامات تعيق حركة السير على الطرقات وتعطيل الحياة اليومية لسائقي المركبات الآلية على الطرقات العامة، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على حلحلة بعض المختنقات بالطرق الرئيسية الفرعية وفتح مسارات جديدة وفق خطة توضع في هذا الشأن.

وضم الاجتماع رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص بمديرية أمن طرابلس لواء “عبدالعال وادي”، وعضو عن عن المجلس البلدي طرابلس المركز “أكرم دريبيكا”، وعدد من أعضاء مكتب المرور طرابلس والبلدية.