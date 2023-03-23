اجتماع بديوان المحاسبة لمناقشة ملف مرضى التوحد

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتماعاً موسعاً، الأربعاء، بمقر الديوان في طرابلس، مع رمضان بوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، ومدير عام مركز تشخيص وعلاج مرضى التوحد خالد النجار، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان والجهات.

ويأتي الاجتماع لمناقشة العراقيل التي تواجه ملف مرضى التوحد، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك.

وبحث الاجتماع آلية فصل تبعية المركز ما بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وتوفير المخصصات المالية للعقد المبرم ما بين المركز والأكاديمية الأردنية للتوحد للإدراة والإشراف الفني والتشغيل للمركز، والبدء الفعلي في عودة مرضى التوحد بالساحتين الأردنية والمصرية.

واتفق الحاضرون على حزمة من الإجراءات، منها الاتفاق على إعداد محضر اتفاق يتم بموجبه تفعيل قرار مجلس الوزراء بأيلولة المركز لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي ستقوم بتوفير مخصصات مالية للعقد لضمان عودة مرضى التوحد بالساحة الأردنية لاستكمال علاجهم.

كما أكد رئيس الديوان على ضرورة سرعة القيام بمراجعة وسداد ديون مزودي الخدمات العلاجية الخاصة بمرضى التوحد بالساحة المصرية، وإيجاد آلية عاجلة تضمن رجوع مرضى التوحد بالساحة المصرية، وتلبية مناشدات أولياء الأمور بضرورة التدخل لعودة أبنائهم من خلال التنسيق ما بين رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس اللجنة المُشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (262) لسنة 2021م والخاصة بمراجعة وسداد الديون بالخارج.