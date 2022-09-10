اجتماع برلين يُؤكد دعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا

جدد المشاركون في اجتماع برلين بشأن ليبيا، التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت.

كما أعرب المجتمعون عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.



وقال المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، إن المشاركين في اجتماع برلين يتطلعون إلى العمل بشكل وثيق مع باتيلي لدعم خارطة طريق ليبية تؤدي إلى وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها.

واستضافت العاصمة الألمانية يومي الخميس والجمعة اجتماعا بشأن ليبيا ضم كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو والمبعوثين الخاصين وممثلين عن حكومات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر، لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية.

وأكّد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخنت، خلال مشاركته في الاجتماع، على ضرورة الوحدة الدولية لإيجاد حل مستدام للأزمة الليبية.

من جانبه دعا سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبي ليبيا ريتشارد نورلاند، جميع الأطراف في ليبيا إلى الانخراط في الحوار، والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة.

ها وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية إنّ اجتماع برلين هو استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي بليبيا.

وأوضحت المنقوش في تغريدة عبر تويتر أنّها ناقشت قبل أيام في مكتبها بطرابلس مع السفير الإيطالي الاستعدادات لاجتماع برلين، وأكد رغبة بلاده في الحفاظ على الأمن والسلم بليبيا.

وتابعت المنقوش أنّها اتفقت مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا كريستيان بوك على ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين 1-2 وصولاً لانتخابات وطنية وفق إطار دستوري متفق.