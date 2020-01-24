اجتماع بغرفة طوارئ مصراتة لمناقشة آليات التنسيق

قدم العميد “بيت المال” شرحا وافيا على تجهيزات قوات بركان الغضب. [غرفة الطوارئ الخاصة مصراتة]

قام آمر غرفة العمليات الميدانية سرت – الجفرة التابعة لحكومة الوفاق العميد إبراهيم بيت المال، رفقة العميد إبراهيم بن رجب، بزيارة إلى مقر غرفة الطوارئ الخاصة مصراتة.

وأثنى العميد “بيت المال” خلال اجتماع عُقِد بمقر الغرفة، على ما قدمته غرفة الطوارئ من توفير للاحتياجات الضرورية في الأيام السابقة.

كما قدم شرحا وافيا على تجهيزات قوات بركان الغضب.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق والخطوات القادمة بين قوات بركان الغضب المرابطة على حدود سرت وغرفة الطوارئ مصراتة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ونوه العميد “بيت المال” بأنهم على جاهزية تامة لإطلاق عملية تحرير مدينة سرت، وفي انتظار أوامر القائد الأعلى للجيش بالخصوص.