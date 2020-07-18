اجتماع بمديرية أمن الجفارة لاستعراض الأوضاع الأمنية

عقد مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف، اليوم السبت، اجتماعا برؤساء المراكز والوحدات بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون العامة ورئيس فرع الأمن الداخلي ورئيس فرع المخابرات العامة ورئيس القسم المالي وقسم المشروعات والمراقب المالي.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع ناقش العديد من الأمور الأمنية ومن بينها التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الآمنية.

وأكد مدير الأمن على ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل ضمان نجاح سير العمل الأمني داخل المنطقة من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة.

كما ثمن الجهود التي بُذِلت من قِبل رجال الأمن والشرطة في بسط الأمن خاصة في المناطق المحررة وتفعيل دور كافة مكونات المديرية بهذه المناطق.