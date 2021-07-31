اجتماع بمديرية أمن سرت لمناقشة تأمين الطريق الساحلي

عُقِد بمقر مديرية أمن سرت، اليوم السبت، اجتماعاً برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عضو لجنة الترتيبات الأمنية بلجنة 5+5 العسكرية عميد علي النويصري، وبحضور مدير أمن سرت عميد جمال عطالله، ومساعد الشئون الأمنية عميد الصديق بن سعود، وعقيد المهدى البيانكو عضو لجنة الترتيبات الأمنية، وعدد من الضباط المكلفين بلجنة الترتيبات الأمنية.

وتناول الاجتماع التنسيق الأمني وتأمين الطريق الساحلي وتقديم الخدمات للمواطنين والوقوف بكل حزم وقوة ضد كل من تسول له نفسه العبث والإخلال بالأمن على الطريق العام.

وعقب الاجتماع قام مدير الإدارة بزيارة ميدانية لكافة التمركزات الثابتة والنقاط المتحركة للوقوف على المشاكل التي تعترض سير العمل وإيجاد الحلول لها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

عقد بمقر مديرية أمن سرت اليوم السبت الموافق 31 يوليو 2021م اجتماعاً برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد "… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في السبت، ٣١ يوليو ٢٠٢١