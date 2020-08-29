اجتماع بمديرية أمن طرابلس مع رؤساء ملفات الأزمة

عقد مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، اجتماعاً اليوم السبت، بديوان المديرية، بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش، برؤساء المكاتب و الأقسام بالمديرية ورؤساء ملفات الأزمة.



وأفاد المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن الاجتماع يأتي استمرارا لجهود مدير أمن طرابلس في متابعة سير العملية الأمنية، وانشغاله الدؤوب بنتائج أعمال المكلفين من قِبله بملفات الأزمة التي تساهم المديرية مع جهات الاختصاص في حلحلتها منذ أشهر، وفي إطار متابعة الأعمال ومناقشة المنجزات وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه أداء في تلك الملفات.

وألقى مدير الأمن محاضرة أسبوعية تتضمن ملاحظاته حول مستويات الأداء و الإنجاز للمهام المكلفين بها، داعياً الجميع للتحلي بروح الأداء والتفاني في العطاء مثمنا جميع الجهود المبذولة بما يخدم الصالح العام.