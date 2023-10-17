اجتماع بمصرف ليبيا المركزي لبحث ملف المحروقات

عقد رئيس عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، خُصِص لبحث ملف المحروقات، إضافة إلى ملف دعم خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، والكميات الموردة من الوقود، وملف مكافحة تهريبه.

وحضر الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الشركات عبدالباسط الجبوع، ومدير الإدارة العامة للرقابة على المصارف ناجي عيسى.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على ضرورة تحديد وزارة الاقتصاد للاحتياج الفعلي من كميات الوقود، وأن تتولى مؤسسة النفط إطلاق منظومة التتبع وإلزام كافة شركات التوزيع العمل بها.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة العمل الجاد في ملف رفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية من خلال مشاركة كافة مؤسسات الدولة، للحد من التهريب وتوريد كميات وقود غير واقعية، مع استبدال الدعم لصالح المواطن، وضرورة تفعيل القطاع الخاص المحلي للمساهمة في خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج وإرساء مبدأ المشاركة مع كافة المؤسسات الدولية لدعمها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.