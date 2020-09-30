اجتماع بمطار معيتيقة لجدولة الرحلات الداخلية إلى سبها والحقول النفطية

عُقِد بمكتب مدير عام مطار معيتيقة الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماع للجنة الخانات الزمنية.

وأفاد المركز الإعلامي بالمطار، بأن الاجتماع تناول جدولة الخانات الزمنية للرحلات التجارية المزمع تشغيلها للموسم الشتوي اعتباراً من 25 أكتوبر القادم. وكذلك البدء في تسيير رحلات داخلية لسبها والحقول النفطية.

وتم خلال الاجتماع معرفة الكمية التي تم سحبها من وقود الطائرات لدراسة إمكانية زيادة عدد الرحلات.

وضم الاجتماع كل من مدير عام المطار، ومدير إدارة التشغيل والتسهيلات بمصلحة المطارات، ومندوبي الشركات الناقلة، ومدير محطة الشركة الليبية للخدمات الأرضية.