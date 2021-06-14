اجتماع بمكتب النائب العام لاستعراض الأوضاع الأمنية في مدينة العجيلات

عُقِد أمس الأحد، بمكتب النائب العام في طرابلس، اجتماع موسع، لمناقشة الأحداث التي شهدتها مدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس، ومناقشة بعض المواضيع الأخرى.

وضم الاجتماع المستشار الصديق الصور، وكل من وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية نقيب فرج قعيم، وبحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عقيد عبدالحكيم صالح، ومدير أمن العجيلات، وعميد بلدية العجيلات، وآمر قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي ومحامي العام الزاوية ورئيس نيابة العجيلات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل مدينة العجيلات جراء الأحداث التي جرت بها خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأمنية الأخرى.

استجابة من النيابة العامة لمقتضيات عملها الرامي إلى حماية الحقوق والحريات والحد من آثار الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني… تم النشر بواسطة ‏قسم الإعلام بمكتب النائب العام‏ في الأحد، ١٣ يونيو ٢٠٢١