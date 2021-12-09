اجتماع بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اجتماعاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُصادف يوم غدِ الجمعة.

وشاركت عضو المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بطرابلس السيدة ريم بلخير، في الاجتماع، بناءً على تكليف من قِبل رئيس المركز د. رمضان بن زير.

وحضر الاجتماع سفراء هولندا وسويسرا والاتحاد الاوروبي في ليبيا، ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا المهتمة بحماية حقوق الإنسان.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سُبل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني في ليبيا وحماية حقوق اللاجئين.