تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والتعليم العالي لدعم الكفاءات الليبية المغتربة

عقد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين بحكومة الوحدة الوطنية، امحمد زيدان، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، وذلك بمكتب الوزير بديوان وزارة التعليم العالي في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء استعراض مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للمغتربين الليبيين، التي تهدف إلى تعزيز دورهم في مسيرة البناء الوطني، والرفع من مستوى الكفاءات داخل الجامعات الليبية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية الوطنية.

كما بحث الجانبان آليات دعم وتسهيل عودة الكفاءات العلمية والخبراء الليبيين المغتربين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، بهدف الاستفادة من خبراتهم المتراكمة، وتعزيز مساهمتهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي داخل ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التكامل في بناء القدرات وتعزيز دور الجاليات الليبية في الخارج في خدمة التنمية داخل البلاد.