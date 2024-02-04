اجتماع بين النوّاب والدولة حول الأوضاع في الزاوية والمنطقة الغربية

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اجتماعاً تقابلياً، اليوم الأحد، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس رفقة أعضاء المجلس عائشة شلابي، سالم قنيدي، ومحمد الحنيش وسالم قنان، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الزاوية نعيمة الحامي، وفتحي قليص، وأعضاء مجلس الأعيان والحكماء، ومختاري المحلات وممثلين عن النقابات والمؤسسات المدنية في المدينة.

وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجهها مدينة الزاوية، وعموم المنطقة الغربية وآثارها على البلاد كافة.

وتم خلال الاحتماع مناقشة واقتراح الحلول العاجلة، وسبل إنجازها بالتواصل مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، للمساعدة في نيل الاستحقاقات الكفيلة بتوحيد الصف والكلمة في المدينة، ووضع الاستراتيجيات والإجراءات المستدامة لتحقيق الاستقرار في المدينة وإزالة كافة التحديات القائمة، وصولاً إلى وضع آمن ومستقر يشمل عموم المنطقة والبلاد.

كما تم التأكيد على تكرار عقد هذه الاجتماعات وتوسيعها للمتابعة والوقوف على آخر المستجدات أولاً بأول.