اجتماع بين رؤساء بلديات إيطاليا وليبيا في تونس

أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، بأن الاجتماع الأول بين رؤساء البلديات من إيطاليا ومن جميع أنحاء ليبيا، سيعقد اليوم الاثنين في تونس العاصمة، وذلك في إطار برنامج التعاون “تنمية قدرات السلطات المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات”.

وبحسب الوكالة، تعد هذه هي الندوة الأولى لسلسلة الأحداث التي ستعقد خلال العام في إيطاليا وتونس بحضور خبراء من الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية ومن بلديات باري و بادو وليفورنو وريموني للبحث في قضايا محددة كإدارة ملفات التسجيل والأصول العقارية وميزانية البلدية.

هذا وتشمل المبادرة 24 بلدية ليبية موزعة جغرافياً في جميع مناطق البلاد مثل بني وليد وبنغازي وبراك الشاطئ والكفرة.

وتمول وترعى المبادرة وزارة الخارجية الإيطالية وتنفذها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالتعاون مع الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الحكومة المحلية واللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجهاز الإداري لنحو 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا لتحسين توفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين وتعزيز الحوار والتعاون بين الإدارات الليبية والإيطالية والمجتمعات المحلية ومشاركة الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية.

من جهته، يفتتح الفعاليات السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بوتشينو ورئيس المجلس الوطني للرابطة إنزو بيانكو، فضلاً عن مدير المكتب الإقليمي للوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في تونس والمسؤول عن تونس وليبيا والمغرب والجزائر أندريا سيناتوري.

كما يتحدث رؤساء بلديات بارما وباليرمو وفيديريكو بيتزاروتي وليولوكا أورلاندو عبر الفيديو، كما يشارك في الموائد المستديرة التي ستركز على قضايا الحكم المحلي بعد ذلك المستشارة نيكوليتا باتشي من بلدية بارما والمستشارة فرانشيسكا بينشيوليني من بلدية بادوا.