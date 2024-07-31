اجتماع بين شركتي «الخليج» و«نفوسة» لتطوير الحقول المشتركة

انعقد أمس الثلاثاء، اجتماع فني بين الإدارات الفنية بشركتي الخليج العربي للنفط وشركة نفوسة للعمليات النفطية بقاعة المرحوم عبد الرحيم النعاس بمقر شركة الخليج، في إطار التعاون المشترك بين شركات القطاع.

حضر الاجتماع كل من: المهندس محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط ومحمد جمال الدين عبد الله رئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية، بحضور ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة التعاون المشترك في تطوير حقل شمال الحمادة التابع لشركة نفوسة والقطعة NC3A التابعة لشركة الخليج العربي والمتداخلة معها، وتم الاتفاق على البدء الفوري في تطوير البئر A1-NC3A التابع لشركة الخليج.

كما نوقشت الترتيبات اللازمة لربط خط الشحن الرئيسي لحقل شمال الحمادة مع خط النفط الخام (الحمادة– الزاوية) التابع لشركة الخليج لتسهيل تصدير الخام.واختتم الاجتماع بتشكيل فريق عمل فني مشترك بين الشركتين بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ هذه الأعمال.