اجتماع بين وزارة الحكم المحلي وهيئة مكافحة الفساد لبحث ملفي النازحين والقمامة

عُقِد الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العاصمة طرابلس، ضم وكيل الهيئة “عمرو قدقود، ووزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، وبحضور مدير مكتب وزير الحكم المحلي، ومدير إدارة البلديات والمحافظات، ومن جانب الهيئة مديري متابعة القطاع العام والخاص ومدير إدارة التحقيقات ورئيس فريق المكلف بمتابعة ملف النازحين.
وأفاد المكتب الإعلامي بالهيئة، بأن الاجتماع تناول ملفي النازحين وتكدس القمامة بالعاصمة طرابلس، حيث تركز على موضوع المبالغ التي تم صرفها للنازحين والمشاكل الخاصة بالبلديات بشأن اقفال حساباتها.
وناقش الجتمعون ملف تكدس القمامة بالعاصمة وما له من تأثير على البيئة والمواطن، مؤكدين على ضرورة وضع الحلول الفورية والعاجلة من خلال خطة قصيرة المدي تعمل علي حلول فورية، وخطة طويلة المدى تعتمد على حلول إستراتيجية في المستقبل.
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