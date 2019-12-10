اجتماع بين وزارة الحكم المحلي وهيئة مكافحة الفساد لبحث ملفي النازحين والقمامة

وأفاد المكتب الإعلامي بالهيئة، بأن الاجتماع تناول ملفي النازحين وتكدس القمامة بالعاصمة طرابلس، حيث تركز على موضوع المبالغ التي تم صرفها للنازحين والمشاكل الخاصة بالبلديات بشأن اقفال حساباتها.

وناقش الجتمعون ملف تكدس القمامة بالعاصمة وما له من تأثير على البيئة والمواطن، مؤكدين على ضرورة وضع الحلول الفورية والعاجلة من خلال خطة قصيرة المدي تعمل علي حلول فورية، وخطة طويلة المدى تعتمد على حلول إستراتيجية في المستقبل.