اجتماع بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة لبحث خارطة طريق جديدة لتطوير الكرة الليبية

في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي في القطاع الرياضي، عقد اجتماع رسمي جمع مسؤولي الاتحاد الليبي لكرة القدم مع قيادات وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية لبحث آليات تطوير كرة القدم في البلاد ووضع رؤية استراتيجية شاملة للنهوض باللعبة.

وشهد الاجتماع حضور رئيس الاتحاد عبد المولى المغربي، وعضو مجلس الإدارة علاء حفيظة، إلى جانب وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية فؤاد برغش، ووكيل الوزارة لشؤون الرياضة جمال أبونوارة، ومدير إدارة الشؤون الرياضية الدكتور أكرم بنور.

وناقش المجتمعون ملامح مشروع وطني متكامل يهدف إلى تطوير كرة القدم الليبية، من خلال صياغة رؤية استراتيجية حديثة ترتكز على أسس علمية وإدارية واضحة، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة وتحسين أداء المنظومة الكروية محليًا وقاريًا.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير المسابقات المحلية من حيث التنظيم والاستقرار، والعمل على توفير بيئة رياضية محفزة وعادلة للأندية واللاعبين، بما يعزز من جودة المنافسات ويضمن استمراريتها وفق معايير احترافية.

وفي السياق ذاته، جرى التأكيد على ضرورة دعم البرامج الفنية الخاصة باكتشاف المواهب الشابة، من خلال تنظيم تجمعات دورية لمنتخبات المناطق، ضمن منهجية تطوير حديثة تهدف إلى توسيع قاعدة الاختيار للمنتخبات الوطنية وبناء جيل جديد من اللاعبين.

وشهد اللقاء أيضًا مناقشة ملف الانتخابات داخل الأندية الرياضية، باعتبارها أحد أهم عناصر الحوكمة الرياضية، لما لها من دور في تنظيم العمل الإداري وضمان استقرار المؤسسات الرياضية، بما يمكن الأندية من أداء دورها بشكل فعال في المسابقات الرسمية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة الليبية على توحيد الجهود والعمل المشترك لبناء منظومة كروية حديثة، تقوم على التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي، بما يخدم مستقبل الكرة الليبية ويعزز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.