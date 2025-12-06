اجتماع تحضيري في طرابلس تمهيدا للمشاركة في مؤتمر أمراض الكلى

شارك وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي السبت في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الإمارات السنوي المتكامل لأمراض الكلى والعلاج التعويضي، والذي عُقد في فندق المهاري بطرابلس.

ودعا الاجتماع المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء في ليبيا للمشاركة في أعمال المؤتمر المقرر تنظيمه خلال الفترة من الثاني عشر إلى الرابع عشر من ديسمبر، وركزت المناقشات على آليات دعم حضور الكوادر الليبية وتعزيز التواصل مع الجهات العلمية المتخصصة.

ويهدف مؤتمر الإمارات السنوي المتكامل لأمراض الكلى إلى تطوير تعليم الكوادر الصحية ودعم البحث المتعلق بأمراض الكلى وتحسين جودة رعاية المرضى، ويشكّل منصة للجلسات العلمية التفاعلية والمناقشات المتخصصة واستعراض أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال.

ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الطبية في المنطقة، إذ يجمع نخبة من أطباء أمراض الكلى وزراعتها والمتخصصين في العلاج التعويضي والغسيل الكلوي من عدة دول، ويتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون البحثي.

وتسلّم وكيل شؤون التنمية المحلية درعًا مقدّمًا إلى رئيس الحكومة من جمعية الإمارات لأمراض الكلى وزراعتها واللجنة المنظمة للمؤتمر.