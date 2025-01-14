اجتماع تحضيري للمؤتمر العلمي حول «عزوف المواطنين عن الانتخابات»

عُقد اجتماع تحضيرى ضم اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية للمؤتمر العلمي، الذي ستعقده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجامعة المفتوحة.

ويأتي “المؤتمر تحت عنوان “عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات”، ويناقش أسباب تراجع المشاركة الانتخابية وسبل تعزيز التفاعل المدني مع العمليات الديمقراطية”.

ويهدف الاجتماع إلى “وضع الأسس العلمية والعملية لعقد المؤتمر، والبحث عن الحلول المناسبة لتشجيع الناخبين على الانخراط الفعّال في العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي في البلاد”.