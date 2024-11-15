اجتماع تحضيري لورشة عمل حول تعزيز التنويع الاقتصادي في ليبيا

في اطار التحضيرات لورشة عمل حول تعزيز التنويع الاقتصادي في ليبيا التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عُقد في مقر ديوان الوزارة، اجتماع ضمّ مكتب النمذجة الاقتصادية والتميز المؤسسي، وإدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة، وفريق الابتكار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

خُصص الاجتماع لاستعراض التحضيرات النهائية للورشة عبر استغلال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وستقام الورشة يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري بفندق كورنثيا بطرابلس.

كما ناقش المشاركون سُبل تعزيز التفكير المستقبلي واستخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة لتعزيز التنمية المستدامة، و تطوير القطاع الاقتصادي المحلي، وتحقيق التنوع الذي يُعزز من قدرة ليبيا على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.