اجتماع تحضيري يضع اللمسات الأخيرة للحفل الختامي لتحدي القراءة العربي

ترأس الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، وسام الطاهر، الاجتماع التحضيري للجنة المكلفة بالإعداد للحفل الختامي لمسابقة “تحدي القراءة العربي” في نسختها التاسعة، والذي عقد لبحث الاستعدادات النهائية لهذا الحدث الثقافي الوطني.

ناقش الاجتماع جاهزية اللجنة الفنية من حيث الترتيبات المتعلقة باستقبال المشاركين والمشرفين وتنظيم إقامتهم، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تعكس أهمية المسابقة وتقدير الجهود المبذولة من قبل الطلبة والمؤسسات التعليمية.

كما تناول الاجتماع مهام اللجنة الإعلامية وخطة التغطية الإعلامية المصاحبة للحفل، بالإضافة إلى تنسيق فقرات البرنامج الختامي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تقديم حفل يليق بمستوى المسابقة ويبرز التميز الثقافي والمعرفي للطلبة المشاركين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة الوطنية على ضمان نجاح ختام الدورة التاسعة من المسابقة، وتعزيز مكانتها كحدث سنوي يسهم في ترسيخ ثقافة القراءة بين النشء، وتشجيع التنافس الإيجابي في المجال المعرفي على مستوى ليبيا والعالم العربي.