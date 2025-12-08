التربية تعقد اجتماعاً لمتابعة «جودة التعليم وتحصيل الطلاب»

عقدت وكيل وزارة الشؤون التربوية بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة مسعودة الأسود اجتماعًا الأحد بمقر مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، بحضور رئيس المصلحة الأستاذ جمال العز، وشارك فيه عدد من المسؤولين التربويين البارزين، من بينهم مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور أبوبكر الهاشمي، ومدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ السيد مسعود، إلى جانب مديري إدارات التعليم الثانوي والأساسي والديني، فضلاً عن مديري الإدارات بمصلحة التفتيش التربوي وخبراء المواد الدراسية.

وتناول الاجتماع متابعة سير العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية، ووقف المجتمعون على مستوى تنفيذ المقررات الدراسية ومدى تحصيل الطلاب العلمي خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2025-2026م.

وأكدت الدكتورة مسعودة الأسود على أهمية متابعة الأداء التربوي عن كثب، وضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل وتقديم الدعم اللازم للمدارس والمراقبات في مختلف المراحل الدراسية، لتعزيز جودة التعليم وتحقيق نتائج علمية ملموسة للطلاب.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية لمتابعة جودة التعليم وتطوير العملية التربوية في مختلف مناطق ليبيا، وتهدف إلى رفع كفاءة المدارس وضمان التزام المؤسسات التعليمية بالمناهج الدراسية، كما تأتي استجابة للتحديات التي تواجه التعليم في ظل التغيرات المستمرة في البيئة التعليمية والاهتمام بتحصيل الطلاب العلمي والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي.