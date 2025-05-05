التربية تراجع أسئلة امتحانات التعليم الأساسي لضمان جودتها

عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، مسعودة الأسود، ومدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، ورئيس مصلحة التفتيش التربوي، جمال العز، اجتماعًا يوم أمس الأحد مع المفتشين التربويين المكلّفين بمراجعة أسئلة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وناقش الاجتماع، الذي انعقد بمقر المركز الوطني للامتحانات، مدى مطابقة الأسئلة للمعايير التربوية المعتمدة، وخلوها من الأخطاء العلمية والمطبعية، إلى جانب توافقها مع الأوزان النسبية والمقررات الدراسية الصادرة عن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

وأكد المفتشون التربويون، خلال الاجتماع، أن جميع الأسئلة قد تمت مراجعتها بدقة، وهي جاهزة للاستخدام، وتخلو من أي أخطاء لغوية أو علمية، مما يعكس مستوى الجدية والحرص على ضمان جودة العملية الامتحانية.

في السياق، عقد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، ووكيل شؤون الديوان والمؤسسات، المهندس علي التبروري، اجتماعًا مع مراقب التربية والتعليم ببلدية درج، أحمد علي قريعة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الإجراءات المالية المتعلقة بعمل المراقبة، من بينها التسويات المالية لمعلمي العقود، ومصروفات المشاركة في المسابقات التي تنظمها إدارة النشاط المدرسي.