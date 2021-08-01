اجتماع تشاوري بين الرئاسي ومفوضية الانتخابات

أكد مدير مكتب شؤون الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي عبد الباسط قودان، خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، اليوم الأحد، حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر المفوضية في طرابلس، مناقشة آليات التعاون المشترك بين المجلس والمفوضية فيما يخص البرامج التوعوية للمواطنين، وحثهم على التسجيل كناخب ومرشح لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في ديسمبر القادم.

وأبدى السايح استعداد المفوضية لتقديم الاستشارات والدعم الفني للمناشط التي يقترحها المجلس الرئاسي في هذا الشأن.

وتم الاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات الدورية لمتابعة ملف الانتخابات إلى حين إجراؤها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.