عُقِد اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، اجتماع تشاوري، حول صرف منحة الزوجة والأولاد.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الشؤون الاجتماعية، بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة الإجراءات المتعلقة بصرف منحة الزوجة والأولاد، وبتكليف من وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وشارك مدير مشروع الزوجة والأبناء في الاجتماع التشاوري الذي ضم مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية بإدارة الرقابة على المصارف والنقد.

وخُصِص هذا الاجتماع لوضع الآلية المناسبة لصرف المنحة لمستحقيها ومن ضمنها الإسراع في توفير السيولة بالمصارف.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد أحالت من طرفها التحويلات المالية الخاصة بالمنحة لمصرف ليبيا المركزي لإتمام إجراءاته وإيداع المبالغ لمستحقيها بالمصارف التجارية.