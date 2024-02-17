اجتماع تشاوري لرؤساء الجامعات الليبية في سبها

عقد رؤساء الجامعات الليبية اجتماعهم التشاوري الرابع، في جامعة سبها أمس، لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم الجامعي، وقوانين التعليم و متطلباته في ليبيا، بحسب صحيفة الأنباء الليبية.

وقدم رئيس جامعة سبها مسعود امحمد الرقيق، في مستهل الاجتماع التهاني بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لثورة السابع عشر من فبراير المجيدة، آملا أن يتم لم شمل الليبيين، وتوحد كلمتهم، ويعم الأمن والأمان والاستقرار عموم البلاد.

كما استعرض نقيب عام نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي بليبيا ” عبد الفتاح السايح “، ما قامت به النقابة من مراجعات حول الاجراءات المتخذة بشأن القانون رقم (4)، والتي نوقشت في الاجتماع الثالث المنعقد في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور.

وأكد المشاركون في ختام الاجتماع، ضرورة سرعة اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4)، والعمل على مناقشة وضعية الأقسام الداخلية بالجامعات، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لإعادة الإعاشة، والعمل على صرف المنح المالية للطلاب بشكل منتظم ومستمر.

وتم الاتفاق أيضا على دعم النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي في متابعتها لما أتفق عليه مع الجهات ذات العلاقة، وتأكيدهم على استمرار الدراسة بالجامعات، وإتمامها على الوجه الاكمل.